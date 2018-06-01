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Yozgat Havalimanının temeli 3 Haziran'da atılacak

3 Haziran'da temeli atılacak Yozgat Havalimanının hizmete girmesiyle her 100 kilometrede bir havalimanı projesine bir adım daha yaklaşılacak.

AA | 01.06.2018 - 17:39..
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Her 100 kilometrede bir havalimanı projesi kapsamında bulunan Yozgat Havalimanının temeli, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katımıyla 3 Haziran'da atılacak.

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli olacak havalimanının 2020'de hizmete alınması hedefleniyor.

Yozgat Havalimanının temeli 3 Haziran'da atılacak

ŞEHİR MERKEZİNE 15 KM UZAKLIKTA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından aktarılan habere göre, Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve Bakan Arslan'ın katımıyla 3 Haziran'da temeli atılacak Yozgat Havalimanı, şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Deremumlu-Fakıbeyli arasına inşa edilecek.

Geçen yıl ihalesi yapılan havalimanının, altyapı işleri için 176,3 milyon lira bedel üzerinden sözleşme imzalandı. İş kapsamında kullanılacak taş ocaklarının tespitine yönelik çalışmalar, şantiye mobilizasyonu ve uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik adımlar atılacak.

Yozgat Havalimanının hizmete alınmasıyla 2023'te hava yolunu yurt içinde kullanan her bireyin, 100 kilometre mesafe katettikten sonra herhangi bir havalimanına ulaşabilme hedefine bir adım daha yaklaşılacak.

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