Yozgat Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 yıllık hayalim dediği şehir hastanelerinin ilki hizmete girdi.

YOZGAT HASTANESİNE KAVUŞTU

Yozgat Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesi ile birlikte görevliler gelen hasta ve yakınlarını hastane girişinde karşılayarak şeker ikram etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinin önemine vurgu yaparak, "14 yıllık hayalimdi" demişti.

Yozgat Şehir Hastanesi'nden kareler - GALERİ

CHP VE TABİPLER ODASI KARŞI ÇIKMIŞTI

Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük atılımı yaptığımız alanlardan biri diye nitelendirdiği sağlık alanındaki çalışmalara daha önceki yıllarda CHP ve Tabipler Odası karşı çıkmış ve yapımı devam eden şehir hastanelerini engellemek için dava açmışlardı.

5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA

Mevcut doktor ve sağlık personeline ek olarak geçici görevle atanan 17 doktor ve 50 hemşire ile hizmete başlayan Yozgat Şehir Hastanesi, hasta ve yakınları tarafından beğenildi.

5 yıldızlı otel konforunda olan Yozgat Şehir Hastanesi 475 yatakla hastalarına hizmet veriyor.