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Yozgatlı beşizlere yaş günü kutlaması

Akdağmadeni ilçesinde İbrahim ve Özlem Bulut çifti, prematüre dünyaya gelen beşiz çocuklarının 5. yaş gününü kutladı.

21.07.2017 - 05:26
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Bulut çifti, beş yaşına giren beşizleri Zeynep Muhteber, Ömer Faruk, Davut Ege, Muhammed Emin ve Yunus Kerem için Yeni Mahalle'deki evlerinde doğum günü partisi düzenledi. Beşizler, kendileri için hazırlanan pastadaki mumları üfleyerek yeni yaşlarını kutladı.

Yozgatlı beşizlere yaş günü kutlaması

Ev hanımı anne Özlem Bulut, beşizlerinin sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi.

Anaokuluna giden çocukların tatile girmesiyle günün büyük bir kısmını evde geçirdiğini dile getiren Bulut, "Günlerimiz büyük bir tempoyla geçiyor. İşleriydi, yemekleriydi, dışarıya götürme, oyun oynatma gibi aktiviteler yapıyoruz. Sabah kalktığımızda ben işe başlamadan 'hadi anne işin bitti mi? Haydi gezmeye gidelim' diyorlar. Genel olarak evdeki mesaim sabah 8'den akşam 10'a kadar sürüyor. Tüm gün çocuklarla ilgileniyorum." dedi.

Yozgatlı beşizlere yaş günü kutlaması

"BOŞ VAKİTLERİMDE ÇOCUKLARIMA İŞ YERİMDE BAKIYORUM"

Baba İbrahim Bulut, çocuklarının 5. yaş günleri kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Acısıyla tatlısıyla beşinci yılımızı geride bıraktık. Allah, nice sağlıklı yaşlarını görmeyi nasip etsin bizlere." diye konuştu.

Yozgatlı beşizlere yaş günü kutlaması

Anne Özlem Bulut'un kendine vakit ayırabilmesi için beşizleri bazen iş yerine götürdüğünü anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Gün içinde annemizin yoğun olduğu zamanlarda çocukların bakımını ben üstleniyorum. İş yoğunluğunun olmadığı vakitlere denk getirerek çocukları iş yerime götürüyorum ve bakımlarını orada sağlıyorum. Okulların tatil olmasıyla vakitlerini bol bol oyun oynayarak geçiriyorlar."

Beşizlerin 9 yaşındaki ağabeyi Efe Bulut ise kardeşleri ile zaman geçirmeyi çok sevdiğini ifade ederek, onlarla birlikte olmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti.

Yozgatlı beşizlere yaş günü kutlaması

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