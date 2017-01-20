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Yozgatlı beşizlerin ilk karne heyecanı

Yozgat'ta İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 2012'de prematüre dünyaya gelen beşiz çocukları, ilk karnelerini aldı.

20.01.2017 - 15:24
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Akdağmadeni Namık Kemal İlkokulunda ana sınıfına giden Zeynep Muhteber, Yunus Kerem, Ömer Faruk, Davut Ege ve Muhammed Emin, karnelerini babaları İbrahim Bulut ile aldı. Okulun ana sınıfında düzenlenen karne dağıtım törenine, beşizlerin yanı sıra sınıf arkadaşları ve veliler katıldı.

İLK KEZ KARNE ALDILAR

Baba Bulut, karne töreni sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, beşizlerinin ilk karne heyecanını birlikte yaşadıklarını söyledi.

Yozgatlı beşizlerin ilk karne heyecanı

Beşizler daha sonra aynı okulda eğitim gören ve 3. sınıfa giden ağabeyleri Efe'nin de karnesini birlikte aldı.

Yozgatlı beşizlerin ilk karne heyecanı

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