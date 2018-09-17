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Yozgatlı beşizlerin okul heyecanı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 2012 yılında dünyaya gelen beşiz çocukları ilkokula başladı.

AA | 17.09.2018 - 12:59..
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Tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına başladı. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin prematüre beşiz çocukları da okula başlamanın heyecanını yaşadı.

OKUL HEYECANI

Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet ilköğretim Okulu 1/ A sınıfında eğitim görecek Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin kardeşlerin ilk gün okul heyecanını anne ve babası da yaşadı.

Yozgatlı beşizlerin okul heyecanı


BİRBİRLERİNDEN AYRILMADILAR

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler İstiklal Marşını okuyarak öğretmenleri ile birlikte sınıflara geçti. İlköğretim birinci sınıfa başlayan beşizler, önlü arkalı aynı sıralara oturarak birbirlerinden ayrılmadı.

Yozgatlı beşizlerin okul heyecanı

"AYNI HEYECANI YAŞIYORUZ"

Kendisi için heyecanlı bir eğitim öğretim yılı olacağını söyleyen Sınıf Öğretmeni Mesut Şafak, ilk kez beşiz öğrenci okutacağını kendisi içinde ayrı bir tecrübe olacağını ifade etti. Beşizlerin babası İbrahim Bulut’da çocukları ile birlikte okul heyecanını yaşadığını belirterek "Onlarla birlikte ayın heyecanı yaşıyoruz büyüdüler okula başladılar. İnşallah başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirirler. Vatana millete hayırlı birer evlat olarak yetişirler" dedi.

Yozgatlı beşizlerin okul heyecanı

OKULU ÇOK SEVDİLER

Okula başlamanın heyecanını yaşayan beşiz kardeşler ise okulu çok sevdiklerini belirterek mutluluklarını ifade ettiler.

Yozgatlı beşizlerin okul heyecanı


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