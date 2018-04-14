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Yozgatlı şehidin haberi baba evine ulaştı

Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal'ın şehadet haberi, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Küçükçalağıl köyündeki baba ocağına ulaştı.

İHA | 14.04.2018 - 23:51..
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Çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın şehadet haberi, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Küçükçalağıl köyündeki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Yozgatlı şehidin haberi baba evine ulaştı

EVLİ VE BİR ÇOCUĞU VARDI

Şehidin evli ve 2.5 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehidin naaşı yarın Ağrı’dan hava yoluyla Kayseri’ye oradan da kara yoluyla Yozgat Sarıkaya Küçükçalağıl köyüne getirilecek. Şehit Pampal’ın cenazesi ise öğle namazını müteakip Küçükçalağıl’da defnedilecek.

Yozgatlı şehidin haberi baba evine ulaştı

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