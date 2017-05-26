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Yozgatlı uzman çavuş ikizleri terör ayırdı

Hakkari'de bu sabah 04.00 sıralarında şehit düşen uzman çavuş Gökhan Peker’in Yozgat’taki baba ocağına acı haber ulaştı.

26.05.2017 - 14:09
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Uzman çavuş Gökhan Peker, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden terör operasyonu sırasında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bu sabah 04.00 sıralarında şehit düştü.

EVİNE BAYRAKLAR ASILDI

Şehit olan uzman çavuş Gökhan Peker’in Yozgat merkez Şeyh Osman mahallesi Berat Sitesi’ndeki ailesine acı haberi Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım verdi.

Şehidin evinin bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Belediye tarafından taziye çadırı kuruldu. Haberi duyan yakınları ve komşuları eve gelip aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Yozgatlı uzman çavuş ikizleri terör ayırdı

İKİZİ DE UZMAN ÇAVUŞ

Uzman Çavuş Gökhan Peker’in ikiz kardeşi uzman çavuş Ertan Peker ile aynı dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girdiği, Hakkari’de görev yapan ikizlerin bugüne kadar hiç ayrılmadıkları öğrenildi.  Şehit uzman çavuş Gökhan Peker’in evli olduğu belirtildi.

Yozgatlı uzman çavuş ikizleri terör ayırdı

Şehit babası Yetiş Peker, haberi alınca metin görünmeye çalıştı, oğlunun en son 2 ay önce yanlarına izine geldiğini söyledi.

Oğlunun izinden döndükten sonra 45 gün süreyle dağlarda operasyona çıktığını anlatan Yetiş Peker, "Telefonda, ‘Baba merak etme, telefon çekmez, beni merak etmeyin, iki günlüğüne çıkıyorum’ dedi. ‘İyi oğlum, yolun açık olsun, Allah esirgesin’ dedim. Ramazan’dan sonra izne geleceklerdi. Bunun bir de ikizi Ertan var, Hakkari merkezde o da uzman çavuş."

Yozgatlı uzman çavuş ikizleri terör ayırdı

"GEREKİRSE SİLAH ALIR BEN DE ĞİDERİM"

İkiz uzman çavuş oğullarından Gökhan'ın şehit olduğunu sabah öğrendiğini belirten Yetiş Peker, "Komutanlar geldiler, haber verdiler. Bu vatan bizim, yapacak bir şeyimiz yok. Vatan için canımız feda olsun. Ben 65 yaşındayım, gerekirse silahı alıp ben de giderim. Devletimiz bu teröristlerin köküne kıranı eksin. Köküne darıyı eksin. Gözlerine, dizlerine dursun. Bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içiyorlar Allah belalarını versin. Daha 2 senelik evli, ben eşine ne deyim. Yapacak bir şey yok, Allah rahmet eylesin. Bu ülke bizim, bu vatan bizim. Gideceğiz, çalışacağız, çabalayacağız bu ülkeyi ayakta tutmak için" diye konuştu.

Şehit uzman çavuş Gökhan Peker, yarın öğle namazından sonra Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yozgat Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Yozgatlı uzman çavuş ikizleri terör ayırdı

Yozgatlı uzman çavuş ikizleri terör ayırdı

Yozgatlı uzman çavuş ikizleri terör ayırdı

Yozgatlı uzman çavuş ikizleri terör ayırdı

Yozgatlı uzman çavuş ikizleri terör ayırdı

Yozgatlı uzman çavuş ikizleri terör ayırdı

Yozgatlı uzman çavuş ikizleri terör ayırdı

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