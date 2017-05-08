Yozgat'ta 257 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde ikamet eden A.Y'nin çok sayıda tarihi eseri satmak için müşteri aradığı istihbaratına ulaştı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda A.Y. ve beraberindeki E.Y. gözaltına alındı.

257 PARÇA TARİHİ ESER

A.Y'nin sırt çantasında Roma ve çeşitli dönemlere ait 194 bronz ve gümüş sikke, 26 bronz ve bakır yüzük, çeşitli ebatlarda 33 obje ile 4 heykel olmak üzere 257 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.