Yozgat'ta 3 ev yandı

Ahmet Kızılay'ın tandırlığında yufka ekmek yapan komşusu tarafından söndürülmeyen tandırdan yükselen alevler önce tandırlığa daha sonra da bitişikteki evlere sıçradı.

Yangını gören köylülerin durumu itfaiye ve jandarmaya bildirmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren bir çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında Ahmet Kızılay'a ait ev ve tandırlık ile İhsan Karataş ve İbrahim Karataş'a ait evler kullanılamaz hale geldi.

Köy muhtarı İrfan Büyüksoy, komşuların ekmek yaptığını ve yangının söndürülmeyen tandırdan çıktığını belirtti.

Büyüksoy, yangında 3 ev tandırlık ve evlerin bitişiğinde bulunan odunlukların da yandığını aktardı.