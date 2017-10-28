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Yozgat'ta 3 ev yandı

Merkeze bağlı Topçu köyünde, yufka ekmek yapıldıktan sonra söndürülmeyen tandırdan çıkan yangın 3 evi kül etti.

28.10.2017 - 02:04
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Ahmet Kızılay'ın tandırlığında yufka ekmek yapan komşusu tarafından söndürülmeyen tandırdan yükselen alevler önce tandırlığa daha sonra da bitişikteki evlere sıçradı.

Yozgat'ta 3 ev yandı

Yangını gören köylülerin durumu itfaiye ve jandarmaya bildirmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren bir çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı.

Yozgat'ta 3 ev yandı

Yangında Ahmet Kızılay'a ait ev ve tandırlık ile İhsan Karataş ve İbrahim Karataş'a ait evler kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ta 3 ev yandı

Köy muhtarı İrfan Büyüksoy, komşuların ekmek yaptığını ve yangının söndürülmeyen tandırdan çıktığını belirtti.

Büyüksoy, yangında 3 ev tandırlık ve evlerin bitişiğinde bulunan odunlukların da yandığını aktardı.

Yozgat'ta 3 ev yandı

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