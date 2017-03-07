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Yozgat'ta 7 eski polis tutuklandı

Yozgat merkezli 9 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 eski polisten 7'si tutuklandı.

07.03.2017 - 09:45
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FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 17 polisin Yozgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

10 KİŞİ SERBEST KALDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri 4. sınıf emniyet müdürü 7 eski polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BYLOCK KULLANIMI

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde yürütülen operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen eski 4. sınıf 2 emniyet müdürü, 3 komiser, 4 komiser yardımcısı ve 8 polis memuru, Yozgat merkezli Ankara, Çorum, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Sivas ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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