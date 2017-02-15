Yozgat’ta 7 polis FETÖ'den tutuklandı

Yozgat Valiliği tarafından FETÖ/PDY operasyonu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2 POLİS SERBEST

“Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı tespit edilen, şifreli haberleşme programı kullandıkları anlaşılan ve haklarında gözaltı ve yakalama kararı çıkartılan; 4. sınıf emniyet müdürü F.Ç., polis memuru Ö.Ş., 4. sınıf emniyet müdürü A.D., komiser yardımcısı M.G., komiser yardımcısı A.Ö., polis memuru S.G., ve polis memuru F.K. isimli şahıslar çıkarılmış oldukları mahkemece tutuklanarak cezaevini konulmuştur. Öte yandan, 4. sınıf emniyet müdürü Ö.K., polis memuru M.A. ve polis memuru A.A. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.”