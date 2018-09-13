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Yozgat’ta anız yangını 8 bin saman balyasını kül etti

Yozgat’ta çıkan anız yangını, köyde bulunan saman balyalarına sıçradı, 8 bin saman balyası küle döndü.

İHA | 13.09.2018 - 21:32..
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Yozgat’ın Esenli köyünde bir tarlada anız yangını çıktı. Tarladaki yangın rüzgarın da etkisiyle köyde bulunan evlere kadar sıçradı. Yangının sıçradığı yerde evi bulunan İbrahim Acer ve Köy Muhtarı Habib Avşar’ın evlerinin önünde istifledikleri yaklaşık 8 bin saman balyası şiddetli rüzgarın da etkisiyle alev aldı.

SÖNDÜRME İŞLEMİ 3 SAAT SÜRDÜ

Alevlerin biranda büyümesiyle saman balyalarının yanında bulunan İbrahim Acer’e ait kamyonun tekerlekleri de yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri gelene kadar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve köy halkı yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saattir süren çalışması sonunda yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat’ta anız yangını 8 bin saman balyasını kül etti

Yozgat’ta anız yangını 8 bin saman balyasını kül etti

Yozgat’ta anız yangını 8 bin saman balyasını kül etti

Yozgat’ta anız yangını 8 bin saman balyasını kül etti

Yozgat’ta anız yangını 8 bin saman balyasını kül etti

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