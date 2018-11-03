taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4322
Euro
6.1844
Altın
1232.89
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.386

Yozgat'ta bacakları kırılan köpeğe gençler yardım etti

Bir aracın çarpması sonucu iki bacağı kırılan köpeğin imdadına yoldan geçen gençler yetişti.

İHA | 03.11.2018 - 03:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şehir merkezi E-88 karayolunda meydana gelen trafik kazasında ticari araç yavru bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki ayağı da kırılan ve yolun ortasında kalan yavru köpeğin imdadına yoldan geçen bir grup genç yetişti.

Yozgat'ta bacakları kırılan köpeğe gençler yardım etti

TRAFİĞİ YÖNLENDİRDİLER

Veteriner hekime haber veren gençler bir süre veterinerin gelmesini beklediler ve trafik akışı nedeniyle yaralı yavru köpeğin zarar görmemesi için reflektör ve cep telefonlarıyla trafik akışını sağladı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ve gençler yol ortasında bulunan yaralı köpeği yolun kenarına çekti.

Yozgat'ta bacakları kırılan köpeğe gençler yardım etti

VETERİNER GELMEDİ, KENDİLERİ GÖTÜRDÜLER

Yaklaşık yarım saat veteriner hekimi bekleyen gençler bu sırada yavru köpeğe ekmek ve su verdi. Gençlerin haber vermesine rağmen olay yerine veteriner hekim gelmeyince gençler, kendi araçlarıyla yavru köpeği veterinere götürdüler.

Yozgat'ta bacakları kırılan köpeğe gençler yardım etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

140
Abdurrahim Albayrak'tan TFF'ye seçim mesajı

Abdurrahim Albayrak'tan TFF'ye seçim mesajı

79
Şırnak'ta 18 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 18 terörist etkisiz hale getirildi

30
Galatasaraylı taraftarlar güvenlik görevlisini darp etti

Galatasaraylı taraftarlar güvenlik görevlisini darp etti

21
Yahudi yerleşimciler 5 Filistinliyi yaraladı

Yahudi yerleşimciler 5 Filistinliyi yaraladı

10
Samsun'un 3 ilçesinde huzur uygulaması

Samsun'un 3 ilçesinde huzur uygulaması

4
Ali Koç ile Abdurrahim Albayrak'tan sıcak pozlar

Ali Koç ile Abdurrahim Albayrak'tan sıcak pozlar

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM