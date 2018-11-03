Yozgat'ta bacakları kırılan köpeğe gençler yardım etti

Şehir merkezi E-88 karayolunda meydana gelen trafik kazasında ticari araç yavru bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki ayağı da kırılan ve yolun ortasında kalan yavru köpeğin imdadına yoldan geçen bir grup genç yetişti.

TRAFİĞİ YÖNLENDİRDİLER

Veteriner hekime haber veren gençler bir süre veterinerin gelmesini beklediler ve trafik akışı nedeniyle yaralı yavru köpeğin zarar görmemesi için reflektör ve cep telefonlarıyla trafik akışını sağladı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ve gençler yol ortasında bulunan yaralı köpeği yolun kenarına çekti.

VETERİNER GELMEDİ, KENDİLERİ GÖTÜRDÜLER

Yaklaşık yarım saat veteriner hekimi bekleyen gençler bu sırada yavru köpeğe ekmek ve su verdi. Gençlerin haber vermesine rağmen olay yerine veteriner hekim gelmeyince gençler, kendi araçlarıyla yavru köpeği veterinere götürdüler.