Yozgat'ta cinnet: 3 kişiyi öldürüp intihar etti

Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü’nde meydana gelen olayda Özlem Gököz, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle eşi Sıddık Gököz’ü terk edip, ailesinin evine yerleşti.

1.5 yaşındaki çocuğunu kendisine göstermediklerini iddia eden Sıddık Gököz, bugün akşam saatlerinde tüfekle kayınpederinin evini bastı. Gököz, eşi Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay’ı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

KATLİAM SONRASI FACEBOOK’TAN CANLI YAYIN YAPTI

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yapıp, pişman olduğunu belirterek, "Şeytana uydum. Allah’ım ne olur affet beni." dedi.



Sıddık Gököz, arazide tüfekle intihar etti.