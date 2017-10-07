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Yozgat'ta cinnet: 3 kişiyi öldürüp intihar etti

Eşini, eşinin annesini ve babasını öldürdükten sonra, Facebook'tan canlı yayın yaparak intihar etti.

07.10.2017 - 23:06
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Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü’nde meydana gelen olayda Özlem Gököz, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle eşi Sıddık Gököz’ü terk edip, ailesinin evine yerleşti.

1.5 yaşındaki çocuğunu kendisine göstermediklerini iddia eden Sıddık Gököz, bugün akşam saatlerinde tüfekle kayınpederinin evini bastı. Gököz, eşi Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay’ı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

Yozgat'ta cinnet: 3 kişiyi öldürüp intihar etti

KATLİAM SONRASI FACEBOOK’TAN CANLI YAYIN YAPTI

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yapıp, pişman olduğunu belirterek, "Şeytana uydum. Allah’ım ne olur affet beni." dedi.

Sıddık Gököz, arazide tüfekle intihar etti.

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