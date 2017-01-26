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Yozgat’ta FETÖ soruşturmasında 12 tutuklama

Yozgat'ta FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

26.01.2017 - 08:29
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 20 Ocak’ta Yozgat merkezli Ankara, Kırşehir, Sinop, Giresun, Kayseri ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

12'Sİ TUTUKLANDI

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında akademisyen ve öğretmenlerin de bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri ise dosyasının Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığında olmasından dolayı Aksaray’a sevk edildi.
Yozgat’ta FETÖ soruşturmasında 12 tutuklama

Yozgat’ta FETÖ soruşturmasında 12 tutuklama

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