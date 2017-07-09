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Yozgat’ta içme suyu isale hattı patladı

İçme suyu isale hattının patlaması sonucu E-88 karayolu ile bağlı cadde ve sokaklar adeta nehre dönüştü.

09.07.2017 - 03:46
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Erdoğan Akdağ Mahallesi Emniyet Kavşağı yakınında içme suyu isale hattı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Borudan basınçla çıkan su, şehir merkezine doğru aktı, E-88 karayolu ile bağlı cadde ve sokaklar adeta nehre döndü.

Yozgat’ta içme suyu isale hattı patladı

Yozgat Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi görevlileri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerlerinin sahipleri, fırça ve paspaslarla suyu başka tarafa yönlendirmeye çalıştı.

Yozgat’ta içme suyu isale hattı patladı

Süleyman Yıldız, balkonda otururken karşıdan bir duman çıktığını belirterek "Gelip baktığımda su patlamış, burası ana boru. Biz de telefonla belediyeye bildirdik." dedi.

İş yerinin önüne bir anda su dolan Ramazan Hansu, "Belediyenin suyu patlamış, buraları su bastı, belediyenin adamları gelir yaparlar. Şaşırdık ama elimizden bir şey gelmez." diye konuştu.

Yozgat’ta içme suyu isale hattı patladı

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