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Yozgat'ta içme suyu kanalında göçük: 2 ölü

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dayılı köyünde içme suyu kanalında meydana gelen göçük sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

10.10.2017 - 23:11
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Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Ahmet Alıcı, evinin içme suyu şebekesinin yenilenmesi için evinin üst kısmında bulunan dağlık arazide kazı çalışması başlattı.

İş makinesi yardımıyla kazı çalışmasını sürdüren Alıcı ve yeğeni Ali Bektaş, yaklaşık 10 metre derinliğe ulaştıktan sonra meydana gelen göçük sonucu toprağın altında kaldı.

Yozgat'ta içme suyu kanalında göçük: 2 ölü

Kanalda çalışan diğer işçiler ve köy halkı, AFAD ve jandarmadan yardım istedi.

Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından Alıcı ve Bektaş'ın cansız bedenine ulaştı.

Cenazeler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yozgat'ta içme suyu kanalında göçük: 2 ölü

Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz ve Belediye Başkanı Suphi Daştan, olay yerine gelerek AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

Kanal çalışmasında bulunan kepçe operatörü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere, Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

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