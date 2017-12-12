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Yozgat'ta imamlara Ezanı Güzel Okuma kursu

Yozgat İl Müftülüğü tarafından verilen 'Ezanı Güzel Okuma Kursu'nda, imam-hatiplerin diyaframlarının açılması için balon şişirttirildi.

DHA | 12.12.2017 - 16:37..
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Ezanı Güzel Okuma Kurslarına gönüllülük esasına göre katılan camilerde görev yapan imam-hatipliler, haftanın 4 günü makam dersi aldı.

BALON ŞİŞİRDİLER

Yozgat'ta da ilk etapta 20 kişinin katıldığı eğitim Çapanoğlu Büyük Camii İmam Hatibi Murat Tekin tarafından verildi.

Yozgat Belediyesi Tarihi Hayri İnal Konağı’nda düzenlenen eğitimlerin haftanın 4 günü devam ettiğini belirten Tekin, “Her ezanı vaktinde ve beş ayrı makamda bundan sonra bu kursu alan arkadaşlarımız okuyacaklar. Kursumuz yoğun ilgi gördü. Kursiyerlerimiz, diyaframlarını balon şişirerek açtılar ve bunu yaparken de eğlenceli anlar yaşandı.” dedi.

Yozgat'ta imamlara Ezanı Güzel Okuma kursu

Yozgat'ta imamlara Ezanı Güzel Okuma kursu

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