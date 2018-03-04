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Yozgat'ta rüzgar çatıları uçurdu

Yozgat'ta şiddetli rüzgar ve dolu nedeniyle bir apartmanın ve bir iş yerinin çatısı uçtu, kopan parçaların isabet ettiği bir kişi yaralandı.

AA | 04.03.2018 - 20:18..
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Şiddetli rüzgar, sanayi sitesinde bir iş yerinin çatısının uçmasına ve duvarlarının yıkılmasına neden olurken, işçilerden Ethem E. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ambulansı ile Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR MADDİ HASARA NEDEN OLDU

Rüzgar, Şeyh Osman Mahallesi Turkuaz Sitesinin çatısını da uçurdu. Çatıdan kopan parçalar, Yozgat-Kayseri yoluna düştü. Yol trafiğe kapanırken, park halindeki araçlar ve iş yerleri de zarar gördü.

Yozgat'ta rüzgar çatıları uçurdu

CAN KAYBI YOK

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, kopan parçaların altında birilerinin kalıp kalmadığını kontrol ederken, karayolları ve belediye ekipleri yoldaki kalasları ve diğer parçaları temizledi.

Belediye Başkanı Yardımcısı Şakin Kılınçaslan, gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Bir vatandaşımız yaralandı, maddi hasar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok." dedi.

Yozgat'ta rüzgar çatıları uçurdu

Yozgat'ta rüzgar çatıları uçurdu

Yozgat'ta rüzgar çatıları uçurdu

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