taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.453
USD
4,7159
EURO
5,4753
ALTIN
194,11
PETR
74,1600

Yozgat'ta tarlaya düşen yıldırım 15 dekarı yaktı

Yozgat Yerköy Süleymanlı köyünde arpa ve buğday ekili tarlaya düşen yıldırım 15 dekar alana zarar verdi.

İHA | 18.06.2018 - 15:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bayramda yurt genelinde etkili olan sağanak yağış Yozgat’ta da etkili oldu. Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Süleymanlı köyünde Sebahattin Baran’a ait arpa ve buğday tarlasına yıldırım düşmesi sonucu 15 dönüm ekili alan yandı.

YAĞMUR SÖNDÜRDÜ

Süleymanlı köyü ve çevre köylerden traktörlerle gelen vatandaşlar yangını söndürmek için uzun uğraş verdi. Yangın yağmurun şiddetini artırması sonucu kendiliğinden söndü.

Yozgat'ta tarlaya düşen yıldırım 15 dekarı yaktı

"BORÇLARIMIZIN ERTELENMESİNİ İSTİYORUZ"

Arpa tarlası zarar gören Sebahattin Baran akşam saatlerinde şiddetli gök gürültüsü ve arka arkaya gelen şimşek çakmasının korku dolu anlar yaşattığını söyledi. Baran,"Yağmur öncesi şiddetli gök gürültüsü vardı. Biranda peş peşe geldi ve bana ait 45 dönüm arpa tarlamın yaklaşık 5-7 dönümünü kül etti. Aynı şekilde komşumun buğday tarlasında da yaklaşık 8-10 dekar alan küle döndü. Daha önce de aynı bölgedeki arazilerimiz doludan zarar gördü, şimdi de yıldırım düşmesi sonucu zarar oluştu. Allah beterinden korusun. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Bizler ve bölgemizdeki bütün çiftçiler imkansızlıklardan dolayı tarlalarımızı sigorta yaptıramamıştık. Bu tür zararların olması bizleri de sıkıntıya soktu. Devlet yetkililerimizden borçlarımızın faizsiz olarak ertelenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Yozgat'ta tarlaya düşen yıldırım 15 dekarı yaktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu

İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu

321
GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

314
TSK'da yeni askerlik modeli

TSK'da yeni askerlik modeli

150
Audi CEO'suna dizel skandalından tutuklama

Audi CEO'suna dizel skandalından tutuklama

66
Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

158
Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

126
Türk askeri Münbiç'e girdi

Türk askeri Münbiç'e girdi

246
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM