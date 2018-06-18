Yozgat'ta tarlaya düşen yıldırım 15 dekarı yaktı

Bayramda yurt genelinde etkili olan sağanak yağış Yozgat’ta da etkili oldu. Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Süleymanlı köyünde Sebahattin Baran’a ait arpa ve buğday tarlasına yıldırım düşmesi sonucu 15 dönüm ekili alan yandı.

YAĞMUR SÖNDÜRDÜ

Süleymanlı köyü ve çevre köylerden traktörlerle gelen vatandaşlar yangını söndürmek için uzun uğraş verdi. Yangın yağmurun şiddetini artırması sonucu kendiliğinden söndü.

"BORÇLARIMIZIN ERTELENMESİNİ İSTİYORUZ"

Arpa tarlası zarar gören Sebahattin Baran akşam saatlerinde şiddetli gök gürültüsü ve arka arkaya gelen şimşek çakmasının korku dolu anlar yaşattığını söyledi. Baran,"Yağmur öncesi şiddetli gök gürültüsü vardı. Biranda peş peşe geldi ve bana ait 45 dönüm arpa tarlamın yaklaşık 5-7 dönümünü kül etti. Aynı şekilde komşumun buğday tarlasında da yaklaşık 8-10 dekar alan küle döndü. Daha önce de aynı bölgedeki arazilerimiz doludan zarar gördü, şimdi de yıldırım düşmesi sonucu zarar oluştu. Allah beterinden korusun. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Bizler ve bölgemizdeki bütün çiftçiler imkansızlıklardan dolayı tarlalarımızı sigorta yaptıramamıştık. Bu tür zararların olması bizleri de sıkıntıya soktu. Devlet yetkililerimizden borçlarımızın faizsiz olarak ertelenmesini istiyoruz" diye konuştu.