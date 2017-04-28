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Yozgat'ta telefon dolandırıcıları yakalandı

Yozgat’ta, kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti dolandıran 2 kişi tutuklandı.

28.04.2017 - 14:46
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Yozgat’ta, ikisi de 85 yaşındaki çifti telefonla arayarak kendilerini 'polis' olarak tanıtan kişiler, bir terör operasyonu nedeniyle evdeki paralara geçici olarak el konulacağını söyledi.

ÇİFT POLİSE HABER VERDİ

Dolandırıcılar, bir süre sonra yaşlı çifti tekrar aradıklarında eve polis göndereceklerini ve paraları ona vermelerini söyledi. Yaşlı çift, eve gelen ve kendisini 'polis' olarak tanıtan kişiye 14 bin 600 lira ile bir çeyrek altın verdi. Gelen kişi paraları alıp evden ayrıldıktan sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu polise bildirdi.

Yozgat'ta telefon dolandırıcıları yakalandı

DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu, şüpheliler 29 yaşındaki M.A. ve 61 yaşındaki M.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların dolandırdıkları paranın bir kısmını Şanlıurfa'daki bir hesaba havale ettikleri, kalan kısmı ile bir çeyrek altının polislerce yaşlı çifte teslim edildiği öğrenildi.

Yozgat'ta telefon dolandırıcıları yakalandı

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