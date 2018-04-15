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Yozgat’ta trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Elektrik direğine çarparak durabilen trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kayberken 1 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 15.04.2018 - 15:30..
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Yozgat’tan Ankara istikametine gitmekte olan 48 yaşındaki Savaş Durak'ın yönetimindeki 66 AP 939 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara karayolu 4. kilometrede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Yozgat’ta trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Yozgat’ta trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı VİDEO

CENAZELER İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI

Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Cennet Durak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 yaşındaki Sudenur İnan isimli çocuk ise 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan cenazeler, Yozgat Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kaza sonrası Yozgat- Ankara karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat’ta trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı



Yozgat’ta trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı



Yozgat’ta trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

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