Yozgat’ta trafik kazası: 2 ölü

Yozgat’ta saat 07.30 sıralarında, Akdağmadeni ilçesine bağlı Örenkale köyünden Yozgat’a gitmekte olan Fehmi Öztürk’ün (54) kullandığı otomobil, Saraykent ilçesi yakınlarında takla atıp karşı şeride geçti ve İzmir’den Erzurum’a giden yolcu otobüsüne çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
Kazada Fehmi Öztürk ve eşi Müşide Öztürk (54) olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Saraykent Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.