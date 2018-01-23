taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.060
USD
3,7843
EURO
4,6375
ALTIN
162,64
PETR
69,3200

Yozgat’ta trafik kazası: 2 ölü

Yozgat’ın Saraykent ilçesi yakınlarında, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilde bulunan sürücü ve eşi olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA | 23.01.2018 - 15:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yozgat’ta saat 07.30 sıralarında, Akdağmadeni ilçesine bağlı Örenkale köyünden Yozgat’a gitmekte olan Fehmi Öztürk’ün (54) kullandığı otomobil, Saraykent ilçesi yakınlarında takla atıp karşı şeride geçti ve İzmir’den Erzurum’a giden yolcu otobüsüne çarptı.

Yozgat’ta trafik kazası: 2 ölü

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazada Fehmi Öztürk ve eşi Müşide Öztürk (54) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Saraykent Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat’ta trafik kazası: 2 ölü

Yozgat’ta trafik kazası: 2 ölü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

278
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

112
3 teröristin vurulduğu an kamerada

3 teröristin vurulduğu an kamerada

270
Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'de şehit oldu

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'de şehit oldu

302
Mehmetçik Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi

Mehmetçik Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi

178
Afrin'in şehidi Musa Özalkan'a son görev

Afrin'in şehidi Musa Özalkan'a son görev

105
Alain Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

Alain Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM