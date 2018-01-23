Yozgat’ta trafik kazası: 2 ölü

Van İl Jandarma Komutanlığı kentin simgesi olan inci kefalinin korunması için kesintisiz çalışıyor.

Ankara- Sivas YHT projesinin test sürüşlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu.

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Afrin harekatı hakkında bilinmesi gerekenler

Türkiye'nin, terör örgütü YPG'nin işgalindeki Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik harekatına neden olan süreç ve harekattan beklentiler bu haberde.