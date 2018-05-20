Süreyyabey ve Gelingüllü barajları başta olmak üzere baraj ve göletlerden tutulan gümüş balıklarını işlemek için Sarıkaya ilçesinde tesis kuran Bedri Kaymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesislere getirilen tonlarca gümüş balığını dondurup, paketleyip ihraç ettiklerini söyledi.

YOZGAT'TAN TÜM AVRUPAYA

Kaymaz, "Yozgat'a tesis kurduk. Barajlardan tutulan gümüş balığını, İspanya, Fransa, Hollanda, Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerine gönderiyoruz." dedi.

Yozgat'ta tutulan gümüş balığı Avrupa'ya ihraç ediliyor VİDEO



TÜRKİYE'DE RAĞBET YOK, AVRUPA'DA ÇEREZ GİBİ

Kaymaz, 500 gümüş balığının bir kilo geldiğini, Türkiye'de bu balığa küçük olması nedeniyle fazla ilgi gösterilmediğini belirterek, "Türkiye'de taze ve büyük balık yeniyor. Türkiye'de dondurulmuş ve küçük balığa rağbet gösterilmiyor. Avrupalılar ise bunu kızartıp çerez olarak tüketiyor." diye konuştu.

HEDEF, 400 TONDAN 800 TONA

Tesiste 20 kişiyi istihdam ettiklerini, 400 ton olan kapasitelerini gelecek yıl 800 tona çıkaracaklarını dile getiren Kaymaz, gümüş balığının kilosunun Avrupa'da 1,5 avroya satıldığını aktardı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir de denize kıyısı olmamasına rağmen Yozgat'tan balık ihracatı yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.