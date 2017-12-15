YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

Orta Doğu kirli oyunların sahnelendiği bir çıkar coğrafyası haline geldi. "Demokrasinin en kuvvetli savunucularından olan" ve hatta bu uğurda Irak'ı bile işgal etmekten geri durmayan ABD yönetimi, demokrasi ve barışı Suriye topraklarına hakim kılmak için YPG ile ittifak halinde.

YPG'Yİ KORKU SARDI

Türkiye'nin en büyük düşmanlarından olan eli kanlı terör örgütü PKK'nın bir kolu olan YPG'ye Türkiye'nin tepkilerine rağmen bazen el altından, bazen ise açık açık ABD yönetimince destek verildi, iki yüzlü davranıldı.

Bu iki yüzlü politika konusunda artık terör örgütü YPG bile temkinli davranıyor. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan teröristler, Türkiye ve Şam rejimi karşısında yalnız bırakılmaktan korktuklarını söyledi.

KAZANIMLARI KAYBETMEKTEN KORKUYORLAR

DEAŞ bahanesiyle Suriye topraklarına yerleştirilen YPG/PKK, burada ABD sayesinde bir yapı oluşturdu. Özellikle Rakka, Menbiç ve Kobani'de yapılanma oluşturan teröristler, ABD'nin olası bir çekilmesi ile bölgede yalnız kalmaktan ve kazanımlarını kaybetmekten endişe ediyorlar.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesi, bu kazanımlar açısından kilit bölgelerden biri olarak görülüyor. AFP'ye göre Suriye Kürtleri, şimdi ABD'nin bu ortaklıktan uzaklaşması sonucu siyasi kazanımlarını kaybetmekten büyük bir korku duyuyor.

"AMERİKA BİZİ KULLANDI"

Bölgedeki teröristlerden biri AFP'ye verdiği demeçte ABD'nin kendilerini çıkarları için kullandığını işleri bittiğinde ise unutacaklarını belirtti.

YPG'li terörist "Amerika bizi uzun süre piyon gibi kullandı. Şimdi korkuyoruz. İşleri bitince bizi tamamen unutacaklar." sözlerini kullandı.