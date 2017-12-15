taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.073
USD
3,8701
EURO
4,5666
ALTIN
156,37
PETR
63,4100

YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

ABD'nin Orta Doğu'da oynadığı ikili oyunlar, bölgedeki 'en büyük' müttefiği olan YPG'yi de endişeye sürükledi. Fransız haber ajansı AFP'ye göre teröristler, ABD tarafından terk edilmekten korkuyor.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 11:05..
  1. Haberler
  2. Dünya
YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

Orta Doğu kirli oyunların sahnelendiği bir çıkar coğrafyası haline geldi. "Demokrasinin en kuvvetli savunucularından olan" ve hatta bu uğurda Irak'ı bile işgal etmekten geri durmayan ABD yönetimi, demokrasi ve barışı Suriye topraklarına hakim kılmak için YPG ile ittifak halinde.

YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

YPG'Yİ KORKU SARDI

Türkiye'nin en büyük düşmanlarından olan eli kanlı terör örgütü PKK'nın bir kolu olan YPG'ye Türkiye'nin tepkilerine rağmen bazen el altından, bazen ise açık açık ABD yönetimince destek verildi, iki yüzlü davranıldı.

Bu iki yüzlü politika konusunda artık terör örgütü YPG bile temkinli davranıyor. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan teröristler, Türkiye ve Şam rejimi karşısında yalnız bırakılmaktan korktuklarını söyledi.

KAZANIMLARI KAYBETMEKTEN KORKUYORLAR

DEAŞ bahanesiyle Suriye topraklarına yerleştirilen YPG/PKK, burada ABD sayesinde bir yapı oluşturdu. Özellikle Rakka, Menbiç ve Kobani'de yapılanma oluşturan teröristler, ABD'nin olası bir çekilmesi ile bölgede yalnız kalmaktan ve kazanımlarını kaybetmekten endişe ediyorlar.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesi, bu kazanımlar açısından kilit bölgelerden biri olarak görülüyor. AFP'ye göre Suriye Kürtleri, şimdi ABD'nin bu ortaklıktan uzaklaşması sonucu siyasi kazanımlarını kaybetmekten büyük bir korku duyuyor.

"AMERİKA BİZİ KULLANDI"

Bölgedeki teröristlerden biri AFP'ye verdiği demeçte ABD'nin kendilerini çıkarları için kullandığını işleri bittiğinde ise unutacaklarını belirtti.

YPG'li terörist "Amerika bizi uzun süre piyon gibi kullandı. Şimdi korkuyoruz. İşleri bitince bizi tamamen unutacaklar." sözlerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
İngiliz İslam karşıtı ırkçı gözaltına alındı
ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaşımını yaptığı ırkçı videoların sahibi İngiliz İslam karşıtı Jayda Fransen gözaltına alındı.
Papa Francesco: Şeytan gerçek bir kişi
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, şeytanın sis gibi bir şey değil, gerçek bir kişi olduğunu söyledi.
Hollanda’nın Maastricht kentinde bıçaklı saldırı
Hollanda'nın Maastricht şehrinde perşembe akşamı meydana gelen bıçaklı saldırılarda en az iki kişi öldü, biden fazla kişi yaralandı.
Esad rejimi ve muhaliflerden Türkiye sınırına insani kapı
Türk askerinin de bulunduğu Suriye'nin kuzeyinde, Esad rejimi ile muhalifler arasında insani geçiş amacıyla sınır kapısı kuruldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

260
HDP'li Kerestecioğlu'nun SİHA tepkisi: Dehşete kapıldım

HDP'li Kerestecioğlu'nun SİHA tepkisi: Dehşete kapıldım

222
AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

44
Nikki Haley BM'ye İran füzelerini kanıt olarak sundu

Nikki Haley BM'ye İran füzelerini kanıt olarak sundu

119
Feghouli: Türkiye'de kimsenin dini sorgulanmıyor

Feghouli: Türkiye'de kimsenin dini sorgulanmıyor

28
Orgeneral Akar cami yaptırmıyor, destek oluyor

Orgeneral Akar cami yaptırmıyor, destek oluyor

57
Elçin Sangu'nun yeni imajı

Elçin Sangu'nun yeni imajı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM