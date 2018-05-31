taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.869
USD
4,4660
EURO
5,2130
ALTIN
187,20
PETR
77,5300

YPG, Amerika ile Türkiye'nin anlaşmasına karşı

Türkiye'nin hazırladığı mutabakatın kabul edilmemesini bekleyen teröristler, Amerika ile iş birliğine devam etmek istediklerini belirtti.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 07:20..
  1. Haberler
  2. Gündem
YPG, Amerika ile Türkiye'nin anlaşmasına karşı

YPG, Amerika ile Türkiye'nin anlaşmasına karşı

Suriye'nin kuzeyine yuvanalan terör örgütü YPG, son dönemde büyük bir panik içerisinde.

Türkiye ile Amerika'nın 4 Haziran'dan sonra uygulamaya geçirmesi beklenen Menbiç planı son halini aldı.

TERÖRİSTLERİN SON 1 AYI

Plana göre; Fırat'ın batısında bulunan YPG'li teröristler, bir ay içerisinde bölgeden çekilecek.

Mutabakatın ortaya çıkmasından sonra örgütten panik içerisinde ilk açıklama geldi.

MENBİÇ'İN KONTROLÜ

Bölgedeki teröristlerin sözcüsü, Amerika ile Türkiye arasındaki mutabakatın yürürlüğe girmemesini istediklerini belirtti.

Amerika ile iş birliğine devam etmek istediğini bildiren örgüt, bölgenin Türkiye'ye emanet edilmesinin hata olacağını savundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

446
Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

231
Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

127
Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi

Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi

43
Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

40
81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

34
Mehmet Ağar AK Parti için sahada

Mehmet Ağar AK Parti için sahada

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94