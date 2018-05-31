YPG, Amerika ile Türkiye'nin anlaşmasına karşı

Kağıthane'de eşini sokak ortasında döven ve ancak çevredekilerin müdahalesi durdurulan adam savcılıkta serbest kaldı.

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SGK borçlarını taksitlendirme esasları

SGK'ya olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son 1 yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitle ödeyebilmelerine ilişkin esaslar belirlendi.