YPG: Astana kararlarını tanımayacağız

Astana'da Türkiye ve Rusya öncülüğünde düzenlenen Suriye konulu toplantının ikinci gününde taraflar çalışmalarına devam ediyor. Reuters’in haberine göre YPG, görüşmeyle ilgili bir açıklamada bulundu:

"ASTANA KARARLARINA KENDİMİZ BAĞLI SAYMAYACAĞIZ"

“Biz bu görüşmelerde yer almadığımız için Astana görüşmelerinden çıkacak kararlara kendimizi bağlı saymayacağız. YPG, görüşmelerde yer alan ve görüşmelere öncülük eden tarafların Suriye’deki sorunun asıl nedeni olduğuna inanmaktadır"

YPG, Suriye’ye çözümün kendilerinin uyguladığı özerklik sistemiyle geleceğini de savundu..