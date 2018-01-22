YPG, DEAŞ'lı esirleri serbest bıraktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyona başladı.

AFRİN'E BÜYÜK OPERASYON

Operasyonun ilk gününde teröristlerin gözlem noktaları ve mevziileri bombalanarak yok edilirken, ikinci gün kara kuvvetleri ve ÖSO, Afrin bölgesine girdi.

YPG'Lİ TERÖRİSTLER DEAŞ'LILARI SAHAYA SÜRÜYOR

Anadolu Ajansı'nın abonelerine son dakika olarak geçtiği haberde, terör örgütü, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanmak üzere DEAŞ’lı teröristlerle anlaşmaya vardı.

PYD/PKK, daha önce çatışmalarda sağ ele geçirdiği DEAŞ’lıları, TSK ve ÖS güçlerine karşı savaşmaları şartıyla hapishanelerden çıkardı.

PKK, ABD DESTEĞİYLE RAKKA'YI ELE GEÇİRDİ

PYD/PKK daha önce de ABD’nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.​

PKK'nın sivil yalanı haberi