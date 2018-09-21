YPG DEAŞ'lıları serbest bırakmaya hazırlanıyor

Suriye'de çoğunluğunu PKK'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında toplanan YPG'nin sözde yetkilileri DEAŞ'ın tutuklu teröristlerini yargılamayacaklarını ve bu kişilerin geldikleri ülkeler tarafından geri alınmaları gerektiğini söyledi.

YPG'den yapılan bu açıklama DEAŞ'lıların yakın zamanda serbest bırakılacağı sinyallerini beraberinde getirdi.

"GELDİKLERİ ÜLKELER ALMALI"

Konuyla ilgili gazetecilere bir açıklama yapan sözde yönetici, ellerinde "44 ülkeden yaklaşık 520 yabancı DAEŞ savaşçısının yanı sıra 550 kadın ve yaklaşık 1200 çocuğun" olduğunu söyledi. Bununla birlikte teröristlerin geldikleri ülkeler tarafıdan iade alınması gerektiği belirtilirken teröristlerin özellikle bu noktada Avrupa'dan destek beklediği belirtiliyor.