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YPG Esad'ın görüşme teklifini kabul etti

YPG'nin Suriye'deki siyasi uzantısı Demokratik Suriye Meclisi, Beşar Esad yönetiminin diyalog teklifini kabul etti.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 03:40..
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Suriye'deki terör örgütü YPG'yi "gerekirse güç kalarak özgürleştiririz" sözleriyle tehdit eden Esad'a teröristlerin siyasi ayağı DSM'den cevap geldi. Açıklama yapan DSM, Esad'ın görüşme teklifini kabul etti.

YPG Esad'ın görüşme teklifini kabul etti

ESAD'IN TEHDİT ETTİ GÖRÜŞMEYE ONAY VERDİLER

Esad, "Eğer müzakereler sonuç vermezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştireceğiz" demişti.

Demokratik Suriye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'de tarafların artık askeri bir yöntemin ve ara bulucu güçler eliyle yapılan pazarlıkların çözüm olmayacağını anladığı" belirtildi.

YPG Esad'ın görüşme teklifini kabul etti

ANAYASA ÇAĞRISI YAPILDI

DSM'nin açıklamasında yeni bir anayasa çağrısı da yapıldı. Yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi;

"Suriye hükümeti görüşme kapılarını açma açıklamasını yapınca, biz tereddütsüzce bu yaklaşımı kabul ettik. Yeni bir imkanın sağlanması, Suriye'de akan kanın durdurulması, huzur ortamının sağlanması ve yeniden inşa çalışmalarının başlaması için Suriye hükümetinin Suriye'de taraflar arasında gerçekleşmesi öngörülen görüşmeler hakkındaki açıklamalarını olumlu bulduk.

Halkın tüm temsilcilerinin bir araya gelmesi, tek taraflı ve imha siyasetinin son bulması için anlaşma yoluna girilmesinden umutluyuz. Demokratik bir Suriye ve tüm kesimlerin eşitçe temsil edildiği bir anayasanın oluşması için tüm tarafların ortaklaşması gerçekleşmeden Suriye'de çözümün mümkün olmayacağını belirtmek isteriz."

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