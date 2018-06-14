YPG Esad'la görüşmeye hazır

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bir sonraki hedef olarak Menbiç'i gösterimişti.

Bu doğrultuda "gir" emri bekleyen Mehmetçik sınırda teyakkuzda beklerken, diğer yandan da Ankara ile Washington arasında diplomasi trafiği yoğunlaştı.

TÜRKİYE-ABD ANLAŞTI

Görüşmelerin ardından YPG'nin bölgeden çekileceği açıklanırken, ABD'nin DEAŞ ile mücadele kapsamında dağıttığı silahların da toplanacağı belirtildi.

"GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

ABD'nin ortada bıraktığı terör örgütü de çözümü Esad ile anlaşmakta buldu. YPG'den yapılan açıklamada, Suriye'de askeri yöntemlerin çözümü engellediği ve ülkede büyük tehlikelere zemin hazırladığı belirtilerek, Suriye hükümetinin görüşme açıklamasının olumlu bulunduğu vurgulandı.