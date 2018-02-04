taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

YPG hücresinden çıkan mühimmatlar

TSK'yla birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO'ya bağlı Nureddin Zengi Hareketi YPG hücresine yaptığı baskında birçok mühimmat ele geçirdi.

Haber Merkezi | 04.02.2018 - 17:22..
  1. Haberler
  2. Gündem

Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'e doğru ilerleyişi aralıksız devam ediyor.

Adım adım ilerleyen Mehmetçik ve ÖSO terörden kurtardığı köylerde ve teröristlerin kullandığı mevzileri kontrol ediyor. Tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat arıyor.

YPG HÜCRESİNDE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

TRT Haber'in haberine göre; ÖSO'ya bağlı Nureddin Zengi Hareketi, İdlib üzerinden Afrin'e akaryakıt tankeriyle silah kaçıran terör örgütü YPG’li bir hücreye baskın düzenledi. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

YPG hücresinden çıkan mühimmatlar

YPG hücresinden çıkan mühimmatlar

YPG hücresinden çıkan mühimmatlar

YPG hücresinden çıkan mühimmatlar

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

37
Dün 9 askerimiz şehit oldu

Dün 9 askerimiz şehit oldu

112
Alman Meclisi'nde Afrin tartışması

Alman Meclisi'nde Afrin tartışması

93
Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

129
Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

8
TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

34
İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletten nasıl oy alacaksınız

İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletten nasıl oy alacaksınız

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM