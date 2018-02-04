YPG hücresinden çıkan mühimmatlar

Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'e doğru ilerleyişi aralıksız devam ediyor.

Adım adım ilerleyen Mehmetçik ve ÖSO terörden kurtardığı köylerde ve teröristlerin kullandığı mevzileri kontrol ediyor. Tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat arıyor.

YPG HÜCRESİNDE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

TRT Haber'in haberine göre; ÖSO'ya bağlı Nureddin Zengi Hareketi, İdlib üzerinden Afrin'e akaryakıt tankeriyle silah kaçıran terör örgütü YPG’li bir hücreye baskın düzenledi. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.