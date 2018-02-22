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YPG ile rejimin kirli pazarlığı

YPG'den Halep kentinde elindeki yerleri Suriye ordusuna devretme anlaşmasının ardından bir hamle daha geldi. YPG'nin Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul ettiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 18:16..
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Suriye'de kirli pazarlıklar dönemey devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde rejime bağlı ulusal güçlerin Afrin'e girmeye kalkması ve Türkiye'nin karşılığı ile kaçışı canlı yayınlarla dünyaya gösteririlirken, bu sefer de YPG'nin rejimle Tel Rifat için anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

REJİM ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA

YPG ile Suriye ordusunun Tel Rifat'ın kontrolünün orduya devredilmesi konusunda mutabakat sağladıklarını duyurdu. Suriye ordusundan kaynak, ordu güçlerinin ilerleyen saatlerde kasabaya gireceğini belirtti.

Daha önce YPG'nin Halep kentinde elinde tuttuğu yerleri Suriye hükümet güçlerine teslim etmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilmişti.

PYD'DE DOĞRULADI

Konuya ilişkin Sputnik sitesine konuşan PYD'nin Halep'ten sorumlu yetkilisi Hevin Kasso, "Halep'te YPG'nin yerlerini Suriye ordusuna teslim ettiği iddiaları doğru değil. Biz hiçbir yeri teslim etmedik. Ancak bizle Suriye ordusu arasında görüşmeler, anlaşmalar ve ittifaklar var. Kontrol noktalarında Suriye ordusu ile YPG güçleri birlikte olacak. YPG'nin olduğu yerlerde Suriye ordusu, YPG ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bu durum açık. Gizli bir şey yok" demişti.

REJİM İLE PYD'NİN KİRLİ İTTİFAKI

Afrin'e TSK'nın ÖSO ile birlikte Zeytin Dalı harekatı'nı gerçekleştirmesi nedeniyle eli kolu bağlı kalan PYD'li teröristler, bölgeden kaçmadan önce son kozlarını oynamaya çalışıyor. Öyle ki birbirine düman içi askeri oluşum; PYD ve Rejim güçleri TSK'nın Afrin'de ilerleyişi nedeniyle masada oturuyor, kirli hamleler yapmaya çalışıyor.

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