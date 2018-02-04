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YPG ölüme terk etti, Türk askerleri kurtardı

Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden arındırılan Afrin'in bir köyünde örgüt tarafından ölüme terk edilmiş iki yaşlıyı kurtararak Türkiye'ye ulaştırılmalarını sağladı.

AA | 04.02.2018 - 12:19..
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TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TSK'ya ait birlikler Hatay sınırı karşısında Afrin'in batısındaki operasyonda Bilal Ağa köyünü teröristlerden temizledi.

ÖLÜME TERK ETMİŞLER

Köydeki evlerde arama-tarama yapan askerler, iki ayrı evde ölüme terk edilmiş yaşlı bir kadın ile bir erkeğe rastladı.

YPG ölüme terk etti, Türk askerleri kurtardı

YPG ölüme terk etti Türk askerleri kurtardı ViDEO

ZIRHLI AMBULANS İLE KÖYDEN ÇIKARILDILAR

Mehmetçik tarafından zırhlı ambulans ile köyden çıkarılan 82 yaşındaki Ahmet Hannan ve 80 yaşındaki Azime Hüseyin, sınırdaki sağlık ekiplerine teslim edildi.

YPG ölüme terk etti, Türk askerleri kurtardı

Hassa Hassa Devlet Hastanesine getirilen Ahmet Hannan ve Azime Hüseyin burada sağlık kontrolünden geçirildi.

YPG ölüme terk etti, Türk askerleri kurtardı

Yapılan muayenede Hannan'ın sol gözünün görmediği, sağ gözünün ise kısmi gördüğü, Azime Hüseyin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

YPG ölüme terk etti, Türk askerleri kurtardı

Hannan ve Hüseyin Hassa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Antakya bakıme evine sevk edildi.

Askeri yetkililer, Hannan ve Hüseyin'in terör örgütü PKK/KCK/PYD tarafından ölüme terk edildiğini, bulunduklarında karınlarının aç olduğunu ve Mehmetçik'in kendilerine kumanyasını verdiğini belirtti.

YPG ölüme terk etti, Türk askerleri kurtardı

"TÜRK ASKERİ KAZANDI, BİZİ KURTARDI"

Hannan, AA muhabirine YPG'li teröristlerin yerel halka korku salarak zulmettiğini anlatarak, "Evimizi talan ettiler. Köyümüzde Türk askeri kazandı, bizi kurtardı." dedi.

YPG ölüme terk etti, Türk askerleri kurtardı





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