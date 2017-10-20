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YPG üniformalı ABD askerlerinin görüntüleri zorla silindi

Terör örgütü YPG üniforması giymiş ABD askerlerini görüntüleyen Hollandalı gazeteci Hans Jaap Melissen'in kayıtları zorla sildirildi.

20.10.2017 - 14:07
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YPG üniformalı ABD askerlerinin görüntüleri zorla silindi

abd

ABD destekli terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye bağlı güçler tarafından terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan Rakka'da, YPG'lilerin gövde gösterisi devam ederken Hollandalı gazeteciden bomba bir itiraf geldi.

YPG ÜNİFORMALI ABD ASKERLERİNİ ÇEKTİ

Gazeteci Hans Jaap Melissen, ABD özel kuvvetlerinin kendilerinin de YPG üniformasıyla bulunmasından dolayı çekmiş olduğu kayıtları sildirdiğini belirtti.

"ZORLA KAYITLARIMI SİLDİ"

Melissen sosyal medya hesabından "Rakka'da, üzerinde YPG kıyafetleri olan Amerikan özel kuvvetleri zorla kayıtlarımı sildi. (Suriye PKK)" paylaşımında bulundu.

YPG üniformalı ABD askerlerinin görüntüleri zorla silindi

YPG üniformalı ABD askerlerinin görüntüleri zorla silindi

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