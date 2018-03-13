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YPG zulmünden kaçan Afrinlileri ÖSO karşıladı

Afrin'de YPG zulmünü yaşayan siviller, TSK ve ÖSO'nun kent merkezine yaklaşmasıyla kaçma fırsatını elde ettiler. TSK'nın kentin güneyinde açtığı koridordan kaçan sivilleri ÖSO çiçeklerle karşıladı.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 16:42..
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YPG zulmünden kaçan Afrinlileri ÖSO karşıladı

Afrin'de TSK'nın operasyonu devam ediyor. ÖSO ile birlikte ortaklaşa yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda sona gelen birlikler, Afrin'den sivilleri kurtarmak için merkezin güneyine koridor oluşturdu.

YPG zulmünden kaçan Afrinlileri ÖSO karşıladı

Koridordan sivillerin güvenli bölgeye transferini sağlayan ÖSO ve TSK mazlum Afrinlilerin umudu oldu.

 

YPG zulmünden kaçan Afrinlileri ÖSO karşıladı

AKIN AKIN ÖSO BÖLGELERİNE KAÇIYORLAR

YPG'nin baskı ve zorbalıkları altında yaşam tehlikesi bulunan siviller Mehmetçik'in alanda etkin faaliyet göstermesi sonucunda Afrin merkezinden kaçışlarını gerçekleştiriyor. YPG'nin zulmünden kaçan siviller akın akın ÖSO bölgelerine doğru gidiyor.

YPG zulmünden kaçan Afrinlileri ÖSO karşıladı

YPG zulmünden kaçan Afrinlileri ÖSO karşıladı

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

YPG'nin zulmünden kaçıp kurtulan siviller, güneyde açılan güvenli koridordan kaçarak ÖSO bölgelerine ulaşmayı başardı. İnab köyünde ÖSO'cular tarafından karşılanan sivillere çiçekler vererek barış ve huzur mesajı verdi.

YPG zulmünden kaçan Afrinlileri ÖSO karşıladı

YPG zulmünden kaçan Afrinlileri ÖSO karşıladı

İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Bölgeye giden sivillerin tamamı ÖSO'nun koruması altında güvenli alanlara girişlerini yaptı. Kapılarda çiçeklerle karşılanan sivillerin her ihtiyacı anında karşılandı. İlk önce sağlık kontrollerinden geçirilen sivillere, gıda ve insani yardım yapıldı.

YPG zulmünden kaçan Afrinlileri ÖSO karşıladı

YPG zulmünden kaçan Afrinlileri ÖSO karşıladı

İHH DA BÖLGEDE

Türkiye'nin uluslararası arenadaki önemli yardım kuruluşlarından olan İHH yardım vakfı da bölgedeki sivillerin yaralarını sarmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Alanda gıda ve yaşam malzemeleri yardımı gerçekleştiren gönüllüler, çocukların yüzlerine gülümseme oluyor.

YPG zulmünden kaçan Afrinlileri ÖSO karşıladı

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