YPG'den Türkiye'ye art arda saldırılar

Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar Irak Sincar ve Suriye Karaçok'ta bulunan terör örgütü kamplarına hava harekatı düzenlemiş ve çok sayıda terörist öldürülürken YPG'nin kampları büyük ölçüde yok edilmişti.

SONUNU HAZIRLIYOR

TSK'nın bu harekatlarının ardından Suriye'de rejim güçlerinin olduğu bölgeden ve YPG'liler tarafından sınır karakollarımıza saldırı düzenledi.

Sınır karakollarımıza ilk saldırı, YPG kontrolündeki Afrin'den Hatay'daki Gökhan Karakolu'na düzenlendi. Tanksavarla düzenlenen bu saldırının ardından ikinci saldırı ise rejim kontrolündeki bölgeden Kızılçat Sınır Karakolu'na oldu.

Sonunu hazırlayan YPG son saldırılarını ise yine Hatay'daki 3 sınır karakoluna yaptı. Bu saldırılar da yine ilk saldırı gibi tanksavarla gerçekleşti.

CAN KAYBI YOK

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının bulunduğu bölgelerden hudut karakollarına yapılan taciz atışlarına misliyle karşılık verildiği, taciz atışları sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.