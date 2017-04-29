YPG'li teröristler ABD'ye trip attı

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına bu akşam üzeri zırhlı araçlar konuşlandırdı.

Ağır silahlarla donatılmış zırhlı araçların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3 gündür operasyon düzenlediği ve sınır hattının gerisinden Türkiye'ye saldıran terör örgütü YPG'i korumak için gönderildiği öğrenildi.

"SINIR HATTI BOYUNCA KONUŞLANDIRILIYOR"

Sputnik'in haberine göre, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG kaynakları, ABD askerlerinin akşam saatlerinden itibaren konuşlandırdığı zırhlı araçlar sadece Tel Abyad sınırına değil, Kobani'den Kamışlı'ya kadar tüm sınır hattında kalkan oluşturduğunu açıkladı.

"RAKKA OPERASYONUNDAN ÇEKİLİRİZ"

Sputnik'e konuşan YPG'li terörist ise, örgütün bu son hamleyle ne kadar şımardığını açıkça ortaya koydu.

Terötist Türkiye'yi tehdit ederek; "Türkiye'nin bize saldırmasını önlemek için ABD'yle görüştük. ABD'ye, Türkiye'nin bir kez daha saldırması halinde Rakka operasyonunu durduracağımızı ve tüm gücümüzü sınıra kaydıracağımızı söyledik. Onlar da saldırıların kesilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ettiler." dedi.