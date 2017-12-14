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YPG'li teröristler Afrin'de hastane açtı

Amerika ve Avrupa'da alınan yardımlarla harekete geçen teröristler, kuşatma altındaki bölgede hastane kurdu.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 07:31..
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YPG'li teröristler Afrin'de hastane açtı

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin işgali altında olan Afrin'e operasyon için artık son hazırlıklarını yapıyor.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek operasyonun yakın zamanda gerçekleştirileceğini işaret etmişti.

ÖNCE HENDEK SONRA HASTANE

TSK'nın operasyonu nedeniyle gergin olan YPG'li teröristler, bölgede hendek kazmaya başladı. Hendeklerin ardından teröristler için bir de hastane yapıldı.

YPG'li teröristler Afrin'de hastane açtı

MALZEMELER ABD VE AVRUPA'DAN GELDİ

Örgüte silah ve mühimmat desteği veren Amerika ve Avrupa'nın gönderdiği tıbbi malzemelerle kurulan hastanede sadece teröristler tedavi edilecek.

TRUMP'IN SÖZÜ

ABD Başkanı Donald Trump, YPG'ye desteği duracağını söylemişti. Ancak Trump'ın bu sözünden sonra bölgeye silah ve mühimmat desteği devam etmişti.

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