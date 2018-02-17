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YPG'li teröristler Afrin'de lastik yakmaya başladı

Afrin'de korku dolu bir bekleyiş içerisinde olan teröristler, İHA ve SİHA'lara görüntü vermemek için lastikleri ateşe verdi.

Haber Merkezi | 17.02.2018 - 08:31..
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YPG'li teröristler Afrin'de lastik yakmaya başladı

Yurt içinde terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonların bel kemiğini oluşturan İHA ve SİHA'lar, Zeytin Dalı Harekatı'nda da teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında; SİHA'lar bölgede birçok teröristi etkisiz hale getirirken, İHA'lar da bölgeden görüntü alarak operasyonlara destek oluyor.

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN....

İHA ve SİHA'ların operasyondaki etkisinin artmasından sonra YPG'li teröristler görüntü vermemek için yeni bir oyun içerisine girdi.

Ara sokaklarda lastik yakmaya başlayan teröristler, böylelikle İHA ve SİHA'ların görüntü almasını engellemeye çalışıyor.

Afrin'in Cinderes bölgesinde lastiklerin yakılmasından sonra oluşan görüntüler;

Cinderes'i dumanlar kapladı VİDEO

YPG'li teröristler Afrin'de lastik yakmaya başladı

YPG'li teröristler Afrin'de lastik yakmaya başladı

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