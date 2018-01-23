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YPG’li teröristler bir bir teslim alınıyor

TSK'nın Afrin ve Azez'de sürdürdüğü operasyonlar PYD/PKK teröristlerini çaresiz duruma getirdi. Burseya Dağı çevresinde yapılan operasyonlarda teröristler bir bir teslim alınıyor.

İHA | 23.01.2018 - 12:10..
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Zeytin Dalı Harekatının 4’üncü gününde Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinin ilerleyişi sürüyor. Hızlı ilerleyiş karşısında teröristler çaresizlik içinde bir bir teslim oluyor.

YPG’li teröristler bir bir teslim alınıyor

TERÖRİSTLER TESLİM OLUYOR

Dün kontrolün sağlandığı stratejik önemdeki Burseya Dağı çevresinde çatışmalar sürerken, sınırdan da bölgedeki terör unsurlarına topçu atışı yapılıyor. Bölgedeki köylerse bir bir teröristlerden temizlenirken çevre köylerdeki teröristler de tek tek teslim alınıyor.

Özellikle dördüncü gününde Burseya Dağı çevresinde yoğunlaştırılan terör karşıtı operasyonlar Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerleyişiyle devam ederken,işgal altında bulunan köylerdeki teröristler de kıskıvrak yakalanarak bölge terörden arındırılıyor.

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