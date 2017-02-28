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YPG'li teröristler Öcalan posteri önünde yemin etti

PKK'nın Suriye kolu YPG'li teröristler, Afrin'de aldıkları askeri eğitimin ardından Öcalan posterinin önünde yemin töreni yaptı.

28.02.2017 - 09:25
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Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin altında yapılanan Öz Savunma Güçleri (HXP) farklı bölgelerde asker eğitmeye devam ediyor.

ABD YPG'YE DESTEK VERİYOR

ABD’nin yaptığı silah yardımlarıyla büyüttüğü YPG’nin alt birimi HXP’nin eğitimini tamamlayan 50 terörist, geçtiğimiz günlerde Afrin’de düzenlenen törende, Abdullah Öcalan’ın posterleri altında yemin etti.

Daha önce bu grubun eğitimlerde giydiği ABD Ordusu’na ait tişörtler de tartışma konusu olmuştu.

YPG'li teröristler Öcalan posteri önünde yemin etti

YPG'NİN YEREL BİRLİKLERİ

Ana görevi YPG’nin ele geçirdiği bölgelerdeki yerel garnizonları kurmak olan HXP, Suriye’de YPG’nin hakim olduğu bölgelerde örgütleniyor. HXP özellikle Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında açtığı koridorun doğusunda kalan ve YPG hakimiyetindeki Rojava ile bağlantısı kesilen Afrin’de asker sayısını büyütmeye çalışıyor.

HXP Ocak ayı içinde de farklı gruplara askeri eğitim vererek savaşa gönderdi. South Front analiz sitesi HXP’ye 6 Ocak’ta 850 gönüllünün 45 günlük askeri eğitim almak için katıldığını bildirdi.

YPG'li teröristler Öcalan posteri önünde yemin etti

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