Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

KOMANDOLAR İŞARETLİYOR

823 teröristin öldürüldüğü operasyonlarda büyük kayıp veren YPG'liler kırsal alanlara kaçıyor. Komando birlikleri de teröristlerin saklandıkları yerleri tek tek işaretliyor.

Son olarak @horozlr1 isimli kullanıcının sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, işaretlenen bölgelerin tam isabetle vurularak imha edildiği görülüyor.

İşte o anlar;

YPG'li teröristlerin bombalandığı an

