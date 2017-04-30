Teröristlerin cenazesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F-16 uçakları geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'nin Sincar ve Karaçok Dağı'nda yer alan kamplarına hava harekatı düzenlemişti.

250 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütüne darbe vurulan bu operasyonlarda Sincar'da 220, Karaçok'ta ise 30 terörist öldürülmüştü.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada; "Sincar'da yaklaşık 210 220 tane teröristi orada hallettik. En önemli alanlarını orada vurduk. Niye? Bu milletle oyun oynanmaz. Vakti saatinde ne yapmamız gerektiğini biliriz, bir gece ansızın gelebiliriz." açıklaması yapmıştı.