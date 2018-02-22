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YPG'li teröristlerin gömüldüğü mezarlar

Öldürülen teröristlerin gömüldüğü mezarları Amerika'da yayın yapan The New York Times gazetesi yayınladı.

AA | 22.02.2018 - 16:47..
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YPG'li teröristlerin gömüldüğü mezarlar

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 64'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 92 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

1829 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekatın başlangıcından itibaren öldürülen terörist sayısı da 1829 oldu. Hergün düzenli olarak gömülen teröristler için mezar yeri bulmakta zorlanan örgüt, farklı bölgelerde mezarlık yaptı.

İşte öldürülen teröristlerin gömüldüğü mezarlar;

YPG'li teröristlerin gömüldüğü mezarlar

(Kobani)

YPG'li teröristlerin gömüldüğü mezarlar

(Kamışlı)


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