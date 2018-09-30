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YPG'li teröristlere korku salan Türk askerleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda YPG'li yabancı teröristler yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 15:34..
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YPG'li teröristlere korku salan Türk askerleri

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla Suriye'nin Afrin bölgesini 18 Mart 2018 tarihinde teröristlerden temizledi.

Amerika'nın desteğiyle Türkiye'nin sınırına yerleşen teröristlere karşı başlatılan başarılı operasyon YPG'li yabancı teröristlere korku dolu anlar yaşattı.

YPG'li yabancı teröristlerin Afrin'de yaşadıkları ViDEO

"KIYAMET KOPTU"

Teröristlerin yaşadıkları korkuyu verdikleri röportajda açıkça dile getirdiler.

Türk komandoları geldiği sırada etrafın çok sessiz olduğunu herkesin güldüğünü ve yemek yediğini söyleyen terörist, "Bir anda kıyamet koptu resmen. Bizi her yerden aynı anda vurdular." dedi.

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