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YPG'li teröristlerin Kürdistan hayali

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'nin yaklaşık üçte birini kapsayan harita ele geçirildi.

DHA | 10.03.2018 - 13:02..
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YPG'li teröristlerin Kürdistan hayali

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD ve YPG'li teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 50'nci güne girildi.

3 BİN 195 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekatın başından bu yana 46'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 195 terörist öldürüldü.

ABD'nin desteğiyle devlet kurmanın hayalini kuran teröristlerden Afrin'de 5'i belde merkezi, 131'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 167 bölge alındı.

HAYALİ KÜRDİSTAN

TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi karşısında kaçmaktan başka çaresi kalmayan teröristlerin arkasında bıraktığı "Kürdistan" haritası da Türk askerinin ayakları altında yerini aldı.

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde yer alan 26 kentin, Türkiye'den alındığı hayal edilerek harita çizildiği görülüyor.

YPG'li teröristlerin Kürdistan hayali

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