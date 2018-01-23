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YPG'li teröristlerin roketi bebek odasına isabet etti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG'liler beşikteki bebeği hedef aldı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

AA | 23.01.2018 - 07:53..
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Afrin'deki YPG'li teröristlerle mücadele için başlayan Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla sürerken, terör örgütü sınır boyunda yaşayanlar için tehdit olmayı sürdürüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayanlar roket saldırılarının hedefinde. İlçede hafta sonundan bu yana 11 roketli saldırı sonucu 1 Suriyeli sivil öldü, 16'sı Suriyeli 46 sivil de yaralandı.

BEBEK ODASINA ROKET

İlçede, inceleme ve hasar tespit çalışmaları sırasında roketlerden birinin bebek odasına isabet ettiği anlaşıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, bebek odasının aldığı hasar objektiflere yansıdı

YPG'li teröristlerin roketi bebek odasına isabet etti

YPG'li teröristlerin roketi bebek odasına isabet etti

YPG'li teröristlerin roketi bebek odasına isabet etti

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