TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK'nın işgalindeki Afrin'de 3'ü belde merkezi, 104'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 136 noktayı ele geçirdi.

Harekatın başlangıcından bu yana öldürülen terörist sayısı da 2777 oldu.

ÜSTLERİNE BOMBA YAĞDI

Bölgeden gelen son görüntülerde operasyonun ne kadar başarılı geçtiğini gösteriyor.

@horozlr1 adlı kullanıcının sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, YPG'li teröristlerin tam isabetle vurulduğu görülüyor.

İşte o anlar;

YPG'li teröristlerin vurulma anı