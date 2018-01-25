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YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı ile sistematik bir şekilde Afrin'de ilerleme sağlayan TSK, YPG'lilere bölgeyi dar etmeye devam ediyor. 6 günde 303 terörist yok edilirken, her törende onlarca YPG'li gömülüyor.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 16:58..
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YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı, teröristlere Afrin'i dar ediyor. Harekatın 6'ncı gününde gerçekleştirilen operasyonda 303 teröristin yok edildiği TSK kaynaklarınca açıklandı. Her ne kadar PYD/PKK/YPG'li teröristler bu kaybı kabul etmese de, düzenledikleri cenaze törenleri bunu doğrular nitelikte.

YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

HER GÜN ONLARCA CESET GÖMÜLÜYOR

Teröristlerin "geçiş töreni" eşliğinde gerçekleştirilen cenaze törenleri, her gün düzinelerle gerçekleşiyor. Dün onlarca kişinin gömüldüğü törenlerde bugün de en az 16 terörist, sempatizanları tarafından toprağa verildi.

Teröristlerin sığınaklarının, yaşam alanlarının da imha edildiği bölgede topluca öldürülen YPG'li teröristler, gömülmek üzere yine toplu mezarlara götürüldüler.

AFRİN TSK'YA MEZAR OLACAKMIŞ!

Zeytin Dalı Harekatı başlamadan önce PYD/PKK terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti'ne tehditler savurmuş, TSK ve ÖSO'ya Afrin'i mezar edeceklerini açıklamıştı. Gelinen son noktada Afrin'i TSK'ya mezar etmek bir tarafa, canlarını dahi kurtaramayan teröristler, kaçarak canlarını kurtarmaya çalışıyor.

Düzenlenen operasyonun 6'ncı gününde 303 teröristin öldürüldüğü, TSK tarafından açıklanmıştı.

YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

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